Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" начнет поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" не позднее 2027 года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это ещё 10 млрд кубометров газа к тем 38 кубометров, которые у нас определены поставкой по "Силе Сибири". Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" у нас 2027 год", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Как сообщалось, подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

Алексей Миллер Газпром КНР Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });