"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" начнет поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" не позднее 2027 года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это ещё 10 млрд кубометров газа к тем 38 кубометров, которые у нас определены поставкой по "Силе Сибири". Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" у нас 2027 год", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Как сообщалось, подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.