Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китай и "Газпром" работают над ускорением начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту, сообщил в среду вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.

"Наша компания и ПАО "Газпром" стремятся к построению более тесного энергетического партнёрства, планомерно ускоряют реализацию проекта поставок газа по дальневосточному маршруту", - сказал Се Цзюнь.

Как сообщалось, подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в октябре говорил, что поставки газа в Китай по "дальневосточному маршруту начнутся не позднее 2027 года.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на одном из совещаний в сентябре отмечал возможность ускорения реализации данного проекта: "Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2".