Квартальная выручка ГК "Русагро" выросла на 35%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" в третьем квартале этого года составила 78,176 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 35% больше, чем годом ранее, сказано в отчетности компании.

По итогам 9 месяцев выручка снизилась на 1%, до 187,757 млрд рублей.

"Выручка в третьем квартале возросла несмотря на отрицательную динамику мировых цен. Существенный рост обусловлен как консолидацией группы компаний "НМЖК" (+14 971 млн рублей), так и, в значительной мере, увеличением объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. На рост выручки также повлияла положительная динамика цен на рынке сахара и свинины", - пояснила компания.

Так, выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась в 2,1 раза, до 12,23 млрд рублей (16% в общей выручке), сахарного - на 26%, до 13,315 млрд рублей (17%), мясного - на 16%, до 12,914 млрд рублей (17%), масложирового (без учета НМЖК) - снизилась на 18%, до 24,745 млрд рублей (32%). Доля НМЖК (14,971 млрд рублей) в выручке составила 19%.

Группа сообщила, что объем реализации зерновых культур в третьем квартале составил 436 тысяч тонн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост обеспечен значительным увеличением продаж пшеницы - 381 тысяча тонн против 135 тысяч тонн год назад. Этот рост обусловлен переносом продаж с начала года на третий квартал из-за обоснованных ожиданий улучшения рыночной конъюнктуры.

Продажи масличных культур в третьем квартале выросли до 70 тысяч тонн с 29 тысяч тонн годом ранее в основном в результате увеличения объемов реализации сои - в 2,1 раза, до 67 тысяч тонн. Продажи подсолнечника снизились до 3 тысяч тонн с 16 тысяч тонн год назад. Увеличение выручки в основном обусловлено смещением реализации продукции урожая 2022 года на 2023 год из-за поздней уборки и ожидания роста курса доллара к рублю, пояснила компания.

Продажи сахарной свеклы в третьем квартале выросли в 1,5 раза, до 1,103 млн тонн, благодаря повышению урожайности и раннему запуску сахарных заводов.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в стране (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

В первом полугодии этого года чистая прибыль ГК выросла до 13,2 млрд рублей с 470 млн рублей за аналогичный период прошлого года, выручка сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей (на 16%) соответственно. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15% с 23%.

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 тыс. га.