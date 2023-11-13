ГК "Русагро" в III квартале увеличила чистую прибыль до 25,3 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов России, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 14,8 раза, до 25,3 млрд рублей, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до 15 млрд рублей, рентабельность по этому показателю возросла до 21% с 10% ранее. Выручка увеличилась на 31%, до 71,7 млрд рублей.

Компания также сообщила, что ее чистый долг на 30 сентября 2023 года составил 65 179 млн рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA на 30 сентября - 1,62x.

Выручка сахарного сегмента увеличилась до 13,3 млрд рублей с 10,6 млрд рублей годом ранее, мясного - до 12,9 млрд рублей с 11,2 млрд рублей, сельскохозяйственного - до 12,2 млрд рублей с 6 млрд рублей. Сегмент "Масло и жиры" (без учета НМЖК) снизил выручку до 24,7 млрд рублей с 30,6 млрд рублей соответственно. Выручка НМЖК составила 14,97 млрд рублей.

Как заявил генеральный директор компании Тимур Липатов, существенный эффект на результаты третьего квартала оказала консолидация финансовых результатов группы НМЖК.

"После приобретения контролирующей доли мы запустили интеграцию бизнеса НМЖК, которая уже приносит значительные синергетические эффекты. В третьем квартале 2023 года выросла выручка всех бизнес-направлений, кроме масложирового, что связано как с ростом объемов реализации, так и с более благоприятной рыночной конъюнктурой, - сказал он. - Выручка масложирового бизнес-направления уменьшилась из-за снижения мировых цен на масложировую продукцию, а также снижения объемов в результате остановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию. Проект по модернизации приведет к росту производственной мощности завода на 30%".

По его словам, скорректированный показатель EBITDA группы продемонстрировал рост по всем бизнес-сегментам благодаря увеличению объемов реализации в сельскохозяйственном сегменте, положительной динамике рыночных цен в сахарном и мясном сегментах, экономии за счет снижения переменных затрат в себестоимости масложирового сегмента, а также реализации системных инициатив по снижению затрат на уровне группы. Чистая прибыль группы возросла на фоне увеличения скорректированного показателя EBITDA и положительной динамики курсовых разниц.

Аналитики положительно оценили результаты компании за третий квартал и 9 месяцев.

"Сильные результаты говорят об улучшении ценовой конъюнктуры на многих рынках, где присутствует компания, и эффективном контроле над затратами. Публикация отчетности должна поддержать котировки акций компании в краткосрочной перспективе", - говорится в комментарии банка "Синара".

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев пишет, что с учетом позитивных результатов компании все актуальнее становится вопрос редомициляции. "Ранее "Русагро" сообщала, что переезд прорабатывается, но конкретные сроки не были обозначены. Редомициляция в РФ или дружественную юрисдикцию позволила бы возобновить выплату дивидендов", - отмечает он, напоминая, что ранее компания придерживалась практики выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в России (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 региона: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморье. Земельный банк составляет 674 тысячи га.