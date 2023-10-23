Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Доллар опустился ниже 95 руб. впервые с 13 сентября, евро торгуется по направлению к 100 руб., юань - ниже 13 руб.

Курс доллара США составил 94,99 руб./$1 в 11:23 по Москве, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,7 руб./EUR1, подешевев на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,01 копейки - до 97,56 руб.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре евро/рубль - 100-102 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль укрепляет свои позиции на фоне предстоящей подготовки экспортеров к октябрьским налоговым выплатам, - пишет эксперт. - Высокие нефтяные цены продолжают выступать в качестве поддержки российской валюте. Однако против рубля ожидаемо играет общее напряжение на мировом рынке, которое может сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты. Добавляет оптимизма на энергетическом и валютном рынках снижение градуса в риторике Федрезерва США. Вместе с тем, констатация Дж. Пауэлла того, что инфляция все еще высокая и риск сохраняется, оставляет повод для ужесточения ДКП в перспективе. В центре внимания по-прежнему остается эскалация палестино-израильского конфликта".