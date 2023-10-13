Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Президент РФ заявил, что бюджет устроит курс "чуть-чуть пониже" нынешнего

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для федерального бюджета РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже (то есть более крепкий по отношению к доллару - ИФ). Если бы все было нормально, и указа бы не было", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о влиянии на курс вышедшего на днях указа об обязательной продаже валютной выручки рядом российских экспортеров, и стоит ли привыкать к курсу в районе 100 рублей за доллар.

Говоря о причинах текущего уровня курса, президент отметил, что они лежат не в плоскости фундаментальных показателей российской экономики, а в увеличении объема импорта, а также нежелании экспортеров возвращать валютную выручку в страну.

"Что важно, может быть, курс доллара к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике, ничего подобного нет, у нас экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие, прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело. А с учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика, как у нас в народе говорят, голь на выдумку хитра, чего бы нам не придумывали, все равно у нас люди поумнее, придумывают обходные пути, и придумали. Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей преумножилось", - пояснил он.

"Конечно, это все связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня, они стабильные, нормальные. Но регулирование (валютное - ИФ) совершенно точно придется как-то поправить", - отметил президент.

По его словам, выход указа об обязательной продаже валютной выручки - "это попытка в этом направлении". "Насколько он будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", - сказал Путин.

Подписанный на этой неделе указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" вводит обязательство репатриации и продажи валютной выручки сроком на полгода. Действие документа распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Их перечень не раскрывается.

Объемы и порядок продажи устанавливается постановлением правительства. В аппарате правительства в пятницу пояснили, что отдельные российские экспортеры, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Указом также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

При этом будет функционировать тот же механизм, который предусмотрен другими президентскими указами 2022-2023 гг., сформировавшими действующую сейчас систему контроля за движением капитала: экспортер сможет попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

ЦБ расширит круг публикуемой информации о решениях по ДКП в I полугодии 2024 года

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

ЦБ на заседании в октябре рассмотрит широкий круг альтернатив решения по ставке

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });