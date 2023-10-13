Президент РФ заявил, что бюджет устроит курс "чуть-чуть пониже" нынешнего

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для федерального бюджета РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже (то есть более крепкий по отношению к доллару - ИФ). Если бы все было нормально, и указа бы не было", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о влиянии на курс вышедшего на днях указа об обязательной продаже валютной выручки рядом российских экспортеров, и стоит ли привыкать к курсу в районе 100 рублей за доллар.

Говоря о причинах текущего уровня курса, президент отметил, что они лежат не в плоскости фундаментальных показателей российской экономики, а в увеличении объема импорта, а также нежелании экспортеров возвращать валютную выручку в страну.

"Что важно, может быть, курс доллара к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике, ничего подобного нет, у нас экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие, прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело. А с учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика, как у нас в народе говорят, голь на выдумку хитра, чего бы нам не придумывали, все равно у нас люди поумнее, придумывают обходные пути, и придумали. Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей преумножилось", - пояснил он.

"Конечно, это все связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня, они стабильные, нормальные. Но регулирование (валютное - ИФ) совершенно точно придется как-то поправить", - отметил президент.

По его словам, выход указа об обязательной продаже валютной выручки - "это попытка в этом направлении". "Насколько он будет эффективен, мы посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", - сказал Путин.

Подписанный на этой неделе указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" вводит обязательство репатриации и продажи валютной выручки сроком на полгода. Действие документа распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Их перечень не раскрывается.

Объемы и порядок продажи устанавливается постановлением правительства. В аппарате правительства в пятницу пояснили, что отдельные российские экспортеры, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Указом также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

При этом будет функционировать тот же механизм, который предусмотрен другими президентскими указами 2022-2023 гг., сформировавшими действующую сейчас систему контроля за движением капитала: экспортер сможет попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.