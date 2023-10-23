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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Концерт Тейлор Свифт возглавил прокат в США и Канаде, обойдя новый фильм Скорсезе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Фильм-концерт американской певицы Тейлор Свифт "Eras Tour" заработал $31 млн в североамериканских кинотеатрах за прошлые выходные, опередив новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", собравший $23 млн.

Кассовые сборы "Eras Tour" в США и Канаде за две недели достигли почти $130 млн, в мире - $164,8 млн, говорится в сообщении AMC Theatres Distribution. Картина, скорее всего, станет самой успешной в своем жанре.

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Тем временем "Убийцы цветочной луны" стали первым фильмом Apple, вышедшим в широкий прокат перед показом на стриминговом сервисе. Скорсезе снимал историческую драму шесть лет, главные роли в ней исполняют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Мировые сборы фильма достигли $44 млн.

На третье место в североамериканском прокате опустился фильм ужасов "Изгоняющий дьявола: Верующий", заработавший $5,6 млн, на четвертое - мультфильм "Щенячий патруль: Мегафильм" ($4,5 млн).

США Канада Тейлор Свифт Мартин Скорсезе Apple кино
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