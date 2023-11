Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютный уикэнд

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Новый мультфильм "Заветное желание" (Wish), снятый студией Walt Disney Co., заработал в праздничный уикенд в США и Канаде (пять дней) всего $31,6 млн вместо ожидавшихся $45-55 млн, сообщает CNBC со ссылкой на данные Comscore.

Первое место в североамериканском прокате занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), собравший $42,2 млн. На втором месте по сборам расположилась картина "Наполеон" (Napoleon) Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли ($32,8 млн).

Disney в последнее десятилетие доминировал в американских кинотеатрах на длинных выходных по случаю Дня благодарения, отмечает CNBC. Однако сейчас гигант индустрии переживает не лучшие времена: это и невнятная маркетинговая стратегия, и не самые лучшие отзывы критиков на последние мультфильмы, и возросшая конкуренция со стороны других студий.

Неделей ранее в прокат вышел анимационный фильм "Тролли 3" (Trolls Band Together) производства DreamWorks, и в минувший уикенд он заработал $25,6 млн, оттянув часть аудитории у "Заветного желания".