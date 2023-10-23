Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Chevron Corp. достигла соглашения о покупке конкурирующей Hess Corp. за $53 млрд, говорится в пресс-релизе Chevron.

С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями - акционеры получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Таким образом, стоимость бумаг Hess оценена в $171 за акцию, при том, что на закрытие торгов в пятницу они стоили $163,02 за акцию.

Приобретение Hess позволит улучшить и диверсифицировать портфель активов Chevron, отмечается в пресс-релизе. В частности, особую ценность представляет месторождение Stabroek в Гайане и активы на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года. После этого глава Hess Джон Хесс, как ожидается, войдет в совет директоров Chevron.

Объем капзатрат объединенной компании оценивается в $19-22 млрд в год, синергия от сделки составит порядка $1 млрд в течение года после закрытия. Кроме того, после закрытия сделки Chevron рассчитывает продать активы на сумму $10-15 млрд к концу 2028 года.

Акции Chevron на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 2,9%, котировки бумаг Hess поднимаются на 2,5%.