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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Chevron получила скорректированную прибыль хуже ожиданий, выручка упала на 19%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала падение чистой прибыли в третьем квартале на фоне снижения цен на энергоносители, при этом скорректированная прибыль не оправдала ожиданий аналитиков, а выручка их превзошла.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,53 млрд, или $3,48 в расчете на акцию, по сравнению с $11,23 млрд, или $5,78 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $3,05 на акцию. Выручка упала на 19%, до $54,08 млрд с $66,64 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $3,7 на акцию при выручке в $51,4 млрд.

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В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль упала до $5,76 млрд с $9,31 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель снизился до $1,68 млрд с $2,53 млрд.

Свободный денежный поток в третьем квартале составил $5 млрд против $12,3 млрд годом ранее. Капиталовложения увеличились на 57%, до $4,7 млрд.

Добыча Chevron в третьем квартале составила 1,407 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, повысившись на 188 тыс. б.н.э./с по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере $1,51 на акцию. Выплаты состоятся 11 декабря, реестр акционеров закрывается 17 ноября.

С начала года Chevron вернула акционерам рекордные $20 млрд.

Акции компании дешевеют на 1,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Chevron
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