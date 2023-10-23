"Фармасинтез" планирует использовать технологии китайской Gan & Lee в производстве инсулина

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АО "Фармасинтез-Норд" (Санкт-Петербург, входит в ГК "Фармасинтез") подписало меморандум о взаимопонимании с крупным производителем инсулина в Китае Gan & Lee Pharmaceuticals, сообщается на сайте "Фармасинтеза".

"В рамках подписанного меморандума запланировано производство лекарственных препаратов, включая различные типы инсулина, на мощностях "Фармасинтез-Норд" с использованием технологий Gan & Lee Pharmaceuticals", - говорится в сообщении.

Документ подписан в рамках III международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

"Сотрудничество в рамках меморандума позволит компании расширить перечень выпускаемых активных фармацевтических субстанций инсулина, а также увеличить объем их производства. Это будет способствовать комплексному решению важной задачи обеспечения пациентов российскими аналогами жизненно необходимых лекарственных препаратов", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Фармасинтез-Норд" Михаила Квасникова.

АО "Фармасинтез-Норд" специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов, включая различные типы инсулина. Текущая мощность завода по производству инсулина составляет более 5 млн единиц продукции в год.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.