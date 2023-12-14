ГК "Фармасинтез" выплатила 341 млн рублей windfall tax

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний "Фармасинтез" выплатила налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) в размере 341 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Компании, входящие в ГК "Фармасинтез", АО "Фармасинтез" и ООО "БратскХимСинтез", в соответствии с требованиями федерального закона самостоятельно исчислили и уплатили обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль в размере 256 млн рублей и 85 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор ГК "Фармасинтез" Никита Пуния, которого цитирует пресс-служба, планируемая выручка компании в 2023 году может превысить 40 млрд рублей.

"На сегодняшний день динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем усилить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ", - отметил он.

Как говорится в пресс-релизе, в 2023 году компания реализовала ряд проектов, которые способствовали укреплению рыночных позиций: в Санкт-Петербурге была запущена вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд", в Тюмени - увеличена мощность производства твердых лекарственных форм. Кроме того, в оборот были выведены новые противоопухолевые, гормональные и сахароснижающие препараты, первые отечественные растворы для перитонеального диализа.

В 2024 году в Тюмени будет запущен крупный R&D центр, позволяющий значительно расширить научный потенциал компании и увеличить выпуск новых лекарственных форм.

В пресс-релизе также говорится, что "Фармасинтез" вышел на рынки Сирии, Эквадора и Доминиканской hеспублики, были зарегистрированы новые препараты в ряде государств СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время на стадии реализации находится крупный проект, предполагающий сотрудничество с Мьянмой по поставке в страну противоопухолевых препаратов.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Производственные мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге и Тюмени.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если был перечислен обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.