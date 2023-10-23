Brent торгуется у $91,87 за баррель

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти замедлилось днем в понедельник.

К 14:25 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевел на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,31%) - до $91,87 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,52 (0,59%) - до $87,56 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 1,4%, WTI - на 1,2%. Обе марки завершили в плюсе вторую неделю кряду.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Израиле, где власти страны так и не начали наземную военную операцию в секторе Газа. По сообщениям СМИ, она откладывается под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения удерживаемых в секторе заложников.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), спекулянты на прошлой неделе нарастили объем "бычьих" позиций во фьючерсах на Brent рекордными темпами с 2016 года.

"Существует серьезные асимметричные повышательные риски для цен на нефть в краткосрочной перспективе в случае, если война между Израилем и ХАМАС разрастется в более широкий региональный конфликт, - написали аналитики RBC Майкл Тран и Хелима Крофт. - При этом важно понимать, что путь к более высоким котировкам может быть очень непредсказуемым".