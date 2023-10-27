Индекс МосБиржи упал ниже 3200п впервые за две недели после повышения ставки ЦБ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу упал ниже 3200 пунктов впервые за две недели на фоне укрепления рубля после решения Банка России повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%).

К 13:54 индекс МосБиржи составил 3196,99 пункта (-0,8%), индекс РТС подрос до 1087,36 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 92,78 рубля (-1,18 рубля).

В лидерах отката выступили акции Polymetal (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2%), ВТБ (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), "МТС" (-1,8%), "Яндекса" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,5%).

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15% годовых (консенсус составлял 14%), повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6-7% ранее.

По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, при этом был повышен прогноз по средней ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год - расширен до 7-9% с 7-8%.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - на уровне 1,0-2,0%, в 2026 году - на уровне 1,5-2,5%.