Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 15%

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15%, говорится в сообщении.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение ключевой ставки на 100 б.п. - до 14%.

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", - сообщает регулятор.

ЦБ также обращает внимание на то, что снижение бюджетного стимула (исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики) в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее.

"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - подчеркивает регулятор.

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6,0-7,0%. Банк России допустил превышение цели по инфляции в 2024 году, введя диапазон прогноза 4,0-4,5% (ранее - 4%).

Сигнал

В сентябре, повысив ключевую ставку на 100 б.п., до 13%, ЦБ вернул в заявление по итогам совета жесткий сигнал о своих действиях на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении. В этот раз, повысив ставку сразу на 200 б.п., ЦБ направленный сигнал из заявления вновь убрал, оставив нейтральную формулировку.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении от 27 октября.

Предыдущие решения

15 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 б.п. - до 13%.

Ранее 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых. Мера была принята с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

До этого 21 июля ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Тогда решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.