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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Huawei удвоила чистую прибыль в третьем квартале

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники Huawei Technologies Co. увеличил чистую прибыль более чем в два раза в III квартале 2023 года, однако его выручка повысилась всего на 1%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовый отчет компании.

Чистая прибыль Huawei в отчетный период выросла на 118% в годовом исчислении, до 26,4 млрд юаней ($3,6 млрд).

Выручка в третьем квартале повысилась на 1%, до 145,7 млрд юаней.

В целом за три квартала 2023 года выручка увеличилась на 2,4% в годовом выражении, до 456,6 млрд юаней. Это лучшая динамика показателя для этого периода с 2020 года, то есть после введения санкций США против Huawei в 2019 году.

Акции Huawei не торгуются на бирже, компания публикует не все финансовые показатели. В частности, в этот раз компания не стала раскрывать разбивку выручки по основным направлениям деятельности, которые включают в себя продажи телекоммуникационного оборудования, товаров в потребительском сегменте и так называемые "новые виды бизнеса", включая "облачные" услуги.

Huawei США Китай
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