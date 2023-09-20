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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Huawei получил более 120 тыс. патентов по всему миру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei получил более 120 тыс. авторизованных патентов по всему миру, сообщил глава пресс-службы компании Ван Цзяньфэн в ходе 12-й Китайской ежегодной конференции по интеллектуальной собственности.

По его словам, это обусловлено стремлением компании к постоянным инвестициям в исследования и разработки. За последние 10 лет совокупные расходы компании на НИОКР составили 977,3 млрд юаней ($136 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

"В 2022 году, несмотря на непростую внешнюю обстановку, инвестиции Huawei в НИОКР достигли 161,5 млрд юаней, составив четверть выручки от продаж", - подчеркнул Ван Цзяньфэн.

Он отметил также, что компания занимает четвертое место среди мировых технологических предприятий по расходам на НИОКР.

При этом компания делится своими инновациями с миром. По словам Ван Цзяньфэна, Huawei является крупнейшим в Азии поставщиком продуктов с открытым исходным кодом.

Huawei Китай
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