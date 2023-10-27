Чистая прибыль ExxonMobil в III квартале упала в два раза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. зафиксировала снижение чистой прибыли в третьем квартале 2023 года более чем в два раза в связи с уменьшением объема добычи, а также падением цен.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $9,07 млрд, или $2,25 в расчете на акцию, по сравнению с $19,66 млрд, или $4,68 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $2,27 на акцию с $4,45 на акцию годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,37 на акцию.

Квартальная выручка ExxonMobil снизилась на 19%, до $90,76 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $93,41 млрд.

Добыча углеводородов в третьем квартале сократилась до 3,688 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,716 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,608 млн б.н.э./сут. во втором квартале.

Стоимость реализации природного газа в минувшем квартале была почти на 60% ниже, чем годом ранее, нефти - на 14%, отмечается в пресс-релизе.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в июле-сентябре упала в два раза - до $6,13 млрд, в сегменте переработки - в 2,4 раза, до $2,44 млрд.

Свободный денежный поток ExxonMobil в третьем квартале уменьшился в 1,9 раза, до $11,7 млрд, однако оказался лучше среднего прогноза рынка, составлявшего $9,11 млрд.

Капиталовложения в третьем квартале составили $6 млрд, с начала 2023 года - $18,6 млрд. По итогам всего текущего года этот показатель будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в $23-25 млрд, отмечают в компании.

В минувшем квартале ExxonMobil вернула акционерам $8,1 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $4,4 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,95 на акцию по итогам прошедшего квартала ($0,91 на акцию в предыдущем квартале).

Бумаги ExxonMobil теряют в цене 0,2% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,5%.