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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Exxon передаст оставшиеся 22,7% в Западной Курне-1 иракской Basra Oil Company

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil договорилась о передаче оставшихся 22,7% в проекте разработки нефтяного месторождения Западная Курна-1 с производительностью 550 тысяч баррелей в сутки иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC).

"ExxonMobil Iraq Limited подписала соглашения с Basra Oil Company, позволяющие передать ее 22,7% в Западной Курне-1 компании Basra Oil, что, как ожидается, произойдет к концу года", - пишет Iraq Oil Report со ссылкой на сообщение ExxonMobil.

PetroChina, участвующая в проекте, возьмет на себя функции оператора. По информации издания, соответствующая церемония состоится в Министерстве нефти Ирака 15 ноября.

Западная Курна-1 в провинции Басра была единственным активом Exxon в Ираке после того, как компания отказалась от разведочных блоков в Курдистане. Ирак планировал в 2023 году увеличить добычу на Западной Курне-1 с 550 тысяч баррелей в сутки до 600 тысяч б/с, а к 2026 году - до 800 тысяч б/с.

Exxon уже несколько лет пыталась выйти из проекта. Так, в январе 2021 года компания заключила соглашение о продаже своей 32,7%-ной доли китайским PetroChina Co. и CNOOC Ltd., однако сделка не была одобрена правительством Ирака. В феврале 2023 года индонезийская PT Pertamina Internasional EP (PIEP) увеличила долю участия до 20%, купив у Exxon 10%. Участниками проекта также являются PetroChina (32,7%), японская Itochu (19,6%) и иракская Oil Exploration Co. (5%).

ExxonMobil PetroChina Ирак Западная Курна-1 Basra Oil
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