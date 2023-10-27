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Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на топливо стабилизировались на российских заправках и в мелкооптовом сегменте, а также при поставках для нужд сельхозпроизводителей - к такому выводу пришли участники совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, говорится в сообщении правительства РФ.

В сообщении подчеркивается, что мелкооптовые цены продолжают снижаться в соответствии с биржевой динамикой.

Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимых АЗС должен быть стабилизирован на рыночном уровне.

"Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 руб./литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное", - приводятся в сообщении слова Новака.

Александр Новак
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