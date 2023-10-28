Что случилось этой ночью: суббота, 28 октября

Предстоящая встреча Байдена и Си Цзиньпина, ЦАХАЛ расширяет действия в Газе, взрыв в шахте им. Костеко в Казахстане

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Китай договорились о встрече лидеров в ходе саммита АТЭС. По словам источника Associated Press, детали переговоров американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина - точный день, место проведения - пока не проработаны.

- Израильская армия расширяет наземные действия на территории сектора Газа. Как заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, за последние несколько дней израильские сухопутные войска "провели ряд целенаправленных рейдов внутри сектора Газа с целью подготовки почвы для будущих этапов операции". В ночь на субботу также сообщалось о мощных ударах по анклаву.

- Жертвами взрыва в шахте им. Костенко в Казахстане стали 16 человек, поиски 31 горняка продолжаются. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АО "АрселорМиттал Темиртау", владеющим шахтой.

- Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

- Генассамблея ООН одобрила резолюцию 22 арабских стран по урегулированию на Ближнем Востоке. Документ призывает Израиль и палестинскую радикальную группировку ХАМАС к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий". Израильский постпред при Организации Гилад Эрдан раскритиковал арабскую резолюцию.

- Подозреваемый в стрельбе в городе Льюистон американского штата Мэн обнаружен мертвым. Многочисленные источники сообщили CNN, что Роберт Кард, скорее всего, покончил с собой. В четверг Кард открыл огонь по посетителям бара и боулинг-центра, убив 18 человек и ранив 13.