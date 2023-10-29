Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Амурская"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке, на это направят 280 млн рублей.

"Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить логистический терминал и создать предприятие по глубокой переработке древесины. Всего в эти проекты будет инвестировано свыше 280 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном на кабинета министров в воскресенье.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.