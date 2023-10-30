Турция в августе второй месяц подряд наращивала закупки у "Газпрома"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Турция от "Газпрома" получила в августе 2023 года 2,27 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем в августе 2022 года. Поставки российского газа увеличивались второй месяц подряд.

Всего Турция в августе суммарно импортировала 3,681 млрд куб. м природного газа (по трубе и в виде СПГ), что на 4% меньше, чем за август 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Для августа это минимальный уровень за последние три года (с 2020 года).

При этом очень заметный объем газа (максимальный за последние три года) получили частные импортеры: Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji и Socar Enerji закупили в общей сложности 590 млн кубометров.

Энергетический рынок

В августе летняя жара достигла своего пика, температура заметно превысила показатели климатической нормы. Это привело к росту потребления электроэнергии в стране на 5% по отношению к августу 2022 года.

В составе энергетического микса произошло увеличение выработки ТЭЦ на импортном угле (на 17%), также выросло производство электроэнергии за счет ветра - на 16%.

Общее потребление газа в Турции снизилось на 2%, до 3,507 млрд куб. м. Потребление в энергетике прочти не изменилось и составило 1,897 млрд куб. м, использование газа в секторе ЖКХ снизилось на 13% - до 278 млн куб. м.

Оперативные данные государственной газовой компании Botas за сентябрь показывают снижение импорта газа (до примерно 2,7 млрд куб. м). Однако при рассмотрении этих данных необходимо помнить, что в 2022 году Турция завершала расширение своего ПХГ Силиври (Silivri) и дополнительный объем газа импортировался в том числе для формирования запасов в новых мощностях хранения.

В сентябре жара пошла на спад (хотя все еще было теплее климатической нормы), что позволило сократить расход энергии на охлаждение воздуха.

Трубопроводы

Импорт трубопроводного газа в июле составил 3,282 млрд куб. м (после 3,357 млрд куб. м годом ранее). Из России Турция получила в августе 2,27 млрд куб. м газа.

Азербайджан поставил 938 млн куб. м газа (+74%).

Импорт иранского газа по-прежнему аномально низкий. Еще в июне он упал в два раза по отношению к норме, в июле поставок не было, в августе они были менее одной десятой части от обычного уровня (всего 74 млн куб. м).

СПГ

Закупки СПГ в августе 2023 выросли на треть - до 400 млн куб. м. Поставки этого вида топлива в Турцию осуществлял только Алжир по долгосрочному контракту.

Американский СПГ все лето в Турцию не поставлялся, тогда как в зимние месяцы США были крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в страну.