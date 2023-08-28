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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Турция в июне сократила импорт газа на 39%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Турция в июне 2023 года суммарно импортировала 2,332 млрд куб. м природного газа, что на 39% меньше, чем за июнь 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Для июня это минимальный уровень за последние три года (с ковидного 2020 года).

Конкуренция угля и ветра

Потребление газа в стране сократилось на 16% - до 2,571 млрд куб. м. При этом потребление в коммунально-бытовом секторе выросло на 72% – до 688 млн куб. м, а спрос в энергетике упал в два раза - до 551 млн куб. м.

Одна из причин сокращения спроса в энергетике состоит в более мягкой погоде. В июне 2023 года температурный фон в стране был близок к многолетней климатической норме, тогда как год назад средняя температура воздуха была примерно на один градус выше. Менее теплая погода в этом июне обернулась 8-процентным снижением потребления электроэнергии в стране.

В составе энергетического микса произошло увеличение выработки гидроэлектростанций (на 8%) и угольных ТЭЦ (на 5%).

Оперативные данные государственной газовой компании Botas за июль показывают рост импорта газа (свыше 3 млрд куб. м). Однако это ниже импорта июля 2022 года (3,4 млрд куб. м). Погодный фон в июле 2023 года в Турции складывался значительно выше температурной нормы, что должно было оказать поддержку потреблению энергоресурсов.

Трубопроводы

Импорт трубопроводного газа в июне составил 1,87 млрд куб. м (3,274 млрд куб. м годом ранее).

Из России (у "Газпрома") Турция получила в июне 707,52 млн куб. м газа. Между тем с 5 по 12 июня работа российско-турецкого газопровода "Турецкий поток" приостанавливалась для проведения ежегодного планового профилактического обслуживания.

Азербайджан поставил 744 млн куб. м газа, Иран - 419 млн куб. м.

СПГ

Закупки СПГ в июне 2023 сократились до 462 млн куб. м (с 562 млн куб. м за июнь 2022). Это минимальный уровень за последние 8 месяцев.

Поставки СПГ в Турцию осуществляли Алжир (4 танкера) и Египет (1 груз).

Американский СПГ в июне в Турцию не поставлялся, тогда как в зимние месяцы США были крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в страну.

Турция
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