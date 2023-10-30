ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России выявил существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках и предупредил инвесторов о необходимости учитывать риски при вложении в такие бумаги.

Как отмечается в сообщении регулятора, величина дисконта при заключении внебиржевых сделок с квазироссийскими бумагами может достигать 50%.

Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть обусловлен тем, что компании планируют сменить юрисдикцию и "прописаться" в России, указывает ЦБ. В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке.

ЦБ не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.