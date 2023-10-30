Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России выявил существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках и предупредил инвесторов о необходимости учитывать риски при вложении в такие бумаги.

Как отмечается в сообщении регулятора, величина дисконта при заключении внебиржевых сделок с квазироссийскими бумагами может достигать 50%.

Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть обусловлен тем, что компании планируют сменить юрисдикцию и "прописаться" в России, указывает ЦБ. В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке.

ЦБ не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });