ЦБ пока не намерен ограничивать торги бумагами редомицилирующихся в Россию компаний

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банк России на данный момент не планирует вводить ограничения на торги ценными бумагами квазироссийских компаний, которые редомицилируются в Россию, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Филипп Габуния.

"В настоящее время никаких ограничений по торговле, если мы говорим о квазироссийских бумагах, которые редомицилируются в РФ, вводить не планируется", - сказал он.

В "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном в декабре, ЦБ сообщал о возможности введения ограничений на ускоренную продажу акций перерегистрировавшихся в России бывших квазироссийских компаний после допуска всех их ценных бумаг к биржевым торгам. Такая опция может быть использована в случае возникновения рисков финансовой стабильности, отмечал регулятор.