"Северсталь" получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила "Северстали" не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов.

Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, говорится в ее сообщении.

"Северсталь" - первый российский заемщик, сообщивший о получении официального разрешения не замещать евробонды.

У компании в обращении находится выпуск еврооблигаций номинальным объемом $800 млн с погашением в сентябре 2024 года.

Разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ позволяет "Северстали" продолжить исполнять обязательства перед владельцами евробондов в следующем порядке: держатели, чьи права учитываются депозитариями РФ (НРД и другие), получают выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии; держатели, чьи права учитываются иностранными депозитариями, сохраняют возможность получения прямых выплат в рублях на счета, открытые в российских кредитных организациях (включая счета типа "Д") при условии своевременной подачи заявления в компанию.

Платежи в адрес держателей еврооблигаций-2024, которые не подали заявление, а также другие документы, требуемые для получения прямой выплаты в рублях, будут по-прежнему подлежать осуществлению в соответствии с первоначальными условиями эмиссионной документации при условии, что все соответствующие регуляторные разрешения от иностранных и российских компетентных органов будут получены, отмечает компания.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами.

Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно.