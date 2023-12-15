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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Госдума одобрила продление возможности выпуска эмитентами замещающих бондов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает возможность российским компаниям и банкам продолжать выпускать замещающие облигации в 2024 году.

Закон, позволяющий российским эмитентам размещать замещающие облигации, был подписан президентом в июле 2022 года. Он был призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ после начала военной операции на Украине, и обеспечить доведение платежей до российских инвесторов, лишившихся возможности получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в НРД.

В первой редакции документ разрешал российским заемщикам до 31 декабря 2022 года размещать облигации для замещения евробондов в упрощенном порядке, без регистрации нового проспекта. Оплата замещающих бондов осуществляется евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций. В конце прошлого года действие этой нормы было продлено до 31 декабря 2023 года.

В конце сентября этого года в Госдуму был внесен проект поправок, который продлевал возможность размещения замещающих облигаций в упрощенном порядке до 31 декабря 2024 года. Изначально поправки вносились в рамках другого документа, но ко второму чтению они появились в проекте "О внесении изменений в статью 98 ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и отдельные законодательные акты РФ" (№475970-8), который в пятницу и был принят.

Документ продлевает действие нормы об упрощенном порядке размещения облигаций, основные параметры которых должны совпадать с параметрами еврооблигаций, на следующий год. Также до 31 декабря 2024 года продлевается возможность замещения евробондов по процедуре уступки имущественных и любых других прав российскому юридическому лицу, если держатель евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, не может передать ему еврооблигации из-за недружественных действий иностранных государств и финансовых организаций. На этот же срок продлено действий нормативных послаблений, позволяющих банкам замещать субординированные еврооблигации.

Изначально выпуск замещающих бондов был одним из способов обеспечить доведение платежей до держателей еврооблигаций в РФ, которым из-за санкций выплаты перестали доходить через традиционные каналы - платежного агента и международные депозитарии. Указ президента от 5 июля 2022 года, обязавший российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, позволял заемщикам самим выбирать, как это сделать - организовать раздельный платеж в адрес держателей во внутренней и иностранной инфраструктуре (российским держателям в этом случае средства перечисляются в рублях через НРД), либо передать инвесторам новые локальные облигации взамен евробондов.

В этом году выпуск замещающих облигаций стал обязательным. В конце мая был опубликован новый указ президента - согласно документу, российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить их исполнение перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года замещающих облигаций.

Компании и банки активизировали размещение замещающих бумаг только под конец года, но, несмотря на то, что на исполнение указа остается лишь две недели, по некоторым заемщикам ситуация с замещением до сих пор не ясна. Кроме того, ряд компаний и банков приняли корпоративные решения о замещении евробондов, но сам обмен пока так и не начали.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но пока о его получении официально сообщила лишь одна компания - "Северсталь".

Среди тех, кто уже выпустил замещающие облигации после публикации указа об обязательном замещении - "ФосАгро", Тинькофф банк, Совкомбанк, Nordgold, ГТЛК и Альфа-банк. В процессе замещения двух выпусков находится "Норильский никель".

Госдума
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