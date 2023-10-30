УГМК вышла из капитала "Кузбассразрезугля" в июле

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) вышло из состава акционеров АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", сообщили "Интерфаксу" в КРУ.

По словам представителя компании, УГМК в декабре 2022 года прекратила полномочия управляющей организации в отношении КРУ, в настоящее время "единым исполнительным органом КРУ является генеральный директор". Выход УГМК из состава акционеров КРУ произошел в июле 2023 года.

"Изменения в структуре управления АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" не повлияли на текущую производственную деятельность компании и ее активов. Все филиалы и дочерние зависимые общества продолжают работать в штатном режиме, обеспечивается непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед заказчиками и партнерами", - сообщил представитель КРУ.

Компания не публикует списки аффилированных лиц. Согласно отчетности КРУ за 2022 год, УГМК владела 58,3%, еще 15,4% принадлежало ООО "Виолан", 8,6% - ООО "Волирон", 6,6% - ООО "Элариум", 2,6% - "Кволис Лимитед", 2% - "Инвалонт Венчурз Лтд".

В отчетности также говорится, что Елена Дробина, в феврале 2021 года ставшая директором КРУ, с 1 декабря 2022 года получила пост генерального директора. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года Дробину на посту гендиректора сменил Станислав Матва, который возглавляет компанию до настоящего времени.

"Кузбассразрезуголь" занимает 2-е место в России по объемам добычи угля. Он объединяет угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля – шахту "Байкаимская".