УГМК передала аффилированной структуре 41,5% в уставном капитале цинкового завода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Компания "БизнесГлобус" (Москва) стало владельцем 41,4673% уставного капитала АО "Челябинский цинковый завод" (Челябинская область), сообщается в списке аффилированных лиц ЧЦЗ за второе полугодие 2023 года.

Доля Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в уставном капитале ЧЦЗ, по данным на конец 2023 года, составила 49% против 97,7851% на 30 июня 2023 года.

"Компания "БизнесГлобус" получила основания для включения в список аффилированных лиц ЧЦЗ в июле 2023 года.

ЧЦЗ опубликовал список аффилированных лиц 12 января, до этого информация об изменениях в уставном капитале не раскрывалась.

В УГМК изменения не комментируют.

Как сообщалось, согласно информации из годового отчета УГМК, на конец 2022 года АО "Компания "БизнесГлобус" принадлежало 85% уставного капитала ОАО "УГМК".

"БизнесГлобус" с уставным капиталом 35 тысяч рублей указывал в своей отчетности за 2022 год в качестве основного вида деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка у компании по итогам 2022 года отсутствовала, чистый убыток составил 0,9 млн рублей. Своих собственников "БизнесГлобус" не раскрывает.

Сообщалось также, что в августе 2023 года, по данным ЕГРЮЛ, УГМК передала аффилированным лицам 100% ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (Оренбургская область), входившего в состав металлургического комплекса УГМК. В частности, "Компания "БизнесГлобус" (Москва) получила 85% медно-серного комбината, ООО "Альфа-Инвест" (Свердловская область, Верхняя Пышма) и ООО "Эм-Инвест" (Москва) - по 7,5%.

"БизнесГлобус" также является контролирующим лицом одного из ключевых активов УГМК - "Уралэлектромедь" (данные об этом публиковала сама "Уралэлектромедь").

Кроме того, в августе 2023 года УГМК, с 2019 года выполнявшая функции управляющей компании Челябинского цинкового и Среднеуральского медеплавильного (СУМЗ) заводов, а также завода "Святогор", изменила структуру управления ими, назначив генеральных директоров.

Челябинский цинковый завод является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. В своей отчетности за 2022 год УГМК указала своим бенефициарным владельцем (по данным на конец года) Данияра Камилова.