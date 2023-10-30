Glencore за 9 месяцев снизила выпуск меди на 5%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore за 9 месяцев 2023 г снизила выпуск меди на 5%, до 736 тысяч тонн и подтвердила годовой прогноз по этому металлу.

Снижение отражает продажу австралийского месторождения Cobar в июне 2023 года и более низкие показатели извлечения меди как попутного металла. Glencore по-прежнему ожидает производство на уровне 1,04 млн тонн (с флуктуациями в обе стороны 30 тысяч тонн)

Выпуск никеля сократился на 16%, до 68,4 тысячи тонн. Glencore сократила и годовой прогноз по никелю - до 102 тысяч тонн (с отклонением в 4 тысячи тонн) с 112 тысяч тонн (с отклонением в 5 тысяч тонн). Снижение объясняется затянувшимся восстановлением производительности Raglan после забастовки в 2022 году, простоями в техобслуживании завода Sudbury и пересмотром добычи на месторождении Koniambo.

Производство кобальта снизилось на 2% (до 32,5 тысячи тонн), цинка - на 4% (до 672,1 тысячи тонн), угля - выросло на 2%, до 83,9 млн тонн. Годовые прогнозы во всех случаях подтверждены. Снижен прогноз по феррохрому - с 1,31 млн тонн (с отклонением в 30 тысяч тонн) до 1,2 млн тонн (с отклонением в 30 тысяч тонн).

Glencore по-прежнему ожидает, что скорректированная EBIT за 2023 год превысит верхнюю границу долгосрочного прогнозного диапазона в $2,2-3,2 млрд в год, с вероятным результатом в пределах $3,5-4 млрд.