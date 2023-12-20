Медь стала лидером подорожания среди цветных металлов в 2023 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Медь завершает 2023 год с наиболее существенным повышением цены среди цветных металлов из-за перебоев с поставками, пишет Financial Times.

Медь в этом году подорожала на 2,5% - до $8,6 тысячи за тонну. Это обусловлено признаками улучшения ситуации в экономике Китая на фоне проблем с добычей в странах Латинской Америке.

Закрытие медного рудника в Панаме и прогноз значительного сокращения производства Anglo American приведет к снижению объема глобальных поставок на 750 тысяч тонн, или 3% общемирового показателя, в 2024 году, прогнозируют аналитики Bank of Montreal. Крупнейшие горнодобывающие компании мира Vale и Rio Tinto также недавно опубликовали прогнозы добычи, которые не оправдали ожиданий некоторых аналитиков.

Ранее трейдеры предполагали, что из-за повышения поставок с медных рудников в Демократической Республике Конго, Перу и Чили в 2024 году предложение превысит спрос, однако теперь ожидается сбалансированный рынок.

"Всего два месяца назад ожидания относительно рынка меди в 2024 году были откровенно пессимистичными, - заявил управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров BMO Колин Гамильтон. - Но теперь ожидания плохого года для меди исчезли".

"Китайская экономика чувствует себя неплохо, хотя все, кажется, говорят о ней так, как будто она находится в рецессии", - полагает представитель лондонского брокера по металлам AMT Дэниел Смит.

Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие двенадцать месяцев цена меди достигнет $10 тыс. за тонну на фоне ожидаемого снижения поставок.

В целом этот год стал непростым для рынка цветных металлов, в том числе из-за одной из самых агрессивных кампаний по повышению процентных ставок Федеральной резервной системой США. Более высокие ставки подтолкнули вверх курс американской нацвалюты (долларовый индекс с начала года прибавил более 3%), что сделало сырьевые товары более дорогими для импортеров. Более высокая стоимость заимствований также привела к сокращению капиталоемких инвестиций и повышению стоимости финансирования для хранения запасов металлов, что побудило производителей сократить запасы.

Эти "медвежьи" факторы оказали понижательное давление на алюминий, свинец и цинк, в результате чего цветные металлы стали худшим сырьевым сектором второй год подряд, отмечается в статье. Цена никеля рухнула на 45%, до $16,75 тысячи за тонну, из-за резкого роста поставок из Индонезии.

Из шести основных промышленных металлов помимо меди только олово подорожало в этом году из-за приостановки добычи в Мьянме, третьем по величине производителе в мире.