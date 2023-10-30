Траст недвижимости Realty Income купит Spirit Realty Capital с оценкой в $9,3 млрд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный траст недвижимости Realty Income покупает конкурирующий Spirit Realty Capital в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в $9,3 млрд, сообщила пресс-служба покупателя.

Акционеры Spirit получат за каждую свою бумагу по 0,762 новой акции Realty Income. Таким образом, по итогам сделки им будет принадлежать 13% объединенной компании.

Транзакция не потребует привлечения дополнительного капитала, отмечает Realty Income. Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2024 года.

На 30 июня портфель Spirit насчитывал более 2 тыс. объектов недвижимости в 49 американских штатах.

Акции Spirit взлетели в цене на 12,6% на предварительных торгах в понедельник.