Трасты недвижимости Healthpeak и Physicians Realty проведут слияние на $21 млрд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американские инвестиционные трасты недвижимости Healthpeak Properties и Physicians Realty Trust договорились о слиянии в рамках сделки на $21 млрд, говорится в их совместном пресс-релизе.

Сделка предполагает конвертацию акций Physicians Realty в новые акции Healthpeak в соотношении 1 к 0,674. Закрытие транзакции запланировано на первое полугодие 2024 года.

Объединенная компания будет называться Healthpeak Properties, но сохранит принадлежащий Physicians Realty тикер "DOC" на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Предполагается, что объединенная компания будет выплачивать дивиденды в размере $1,2 на акцию в год, что соответствует текущему уровню выплат Healthpeak.

Возглавит объединенную компанию нынешний руководитель Healthpeak Скотт Брайнер, а главный исполнительный директор Physicians Realty Джон Томас займет пост вице-председателя совета директоров.

Акции Healthpeak Properties дорожают на 3,5% на предварительных торгах в понедельник, Physicians Realty - на 4,3%.