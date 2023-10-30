Трасты недвижимости Healthpeak и Physicians Realty проведут слияние на $21 млрд
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американские инвестиционные трасты недвижимости Healthpeak Properties и Physicians Realty Trust договорились о слиянии в рамках сделки на $21 млрд, говорится в их совместном пресс-релизе.
Сделка предполагает конвертацию акций Physicians Realty в новые акции Healthpeak в соотношении 1 к 0,674. Закрытие транзакции запланировано на первое полугодие 2024 года.
Объединенная компания будет называться Healthpeak Properties, но сохранит принадлежащий Physicians Realty тикер "DOC" на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Предполагается, что объединенная компания будет выплачивать дивиденды в размере $1,2 на акцию в год, что соответствует текущему уровню выплат Healthpeak.
Возглавит объединенную компанию нынешний руководитель Healthpeak Скотт Брайнер, а главный исполнительный директор Physicians Realty Джон Томас займет пост вице-председателя совета директоров.
Акции Healthpeak Properties дорожают на 3,5% на предварительных торгах в понедельник, Physicians Realty - на 4,3%.