Россия с 1 по 30 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 15%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 30 октября отгрузила на экспорт 5,35 млн тонн основных зерновых культур, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Можно говорить о том, что по итогам месяца экспорт составит 5,5 млн тонн против 5,9 млн тонн в октябре прошлого года", - сказала "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее словам, экспорт пшеницы с начала октября также снизился на 15%, до 4 млн 753 тыс. тонн. За весь месяц он может составить порядка 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн в прошлом сезоне. "Отгрузки кукурузы выросли в 3,7 раза, до 299,5 тыс. тонн, за месяц может быть 309 тыс. тонн против 82 тыс. тонн в прошлом сезоне, - сказала она. - Ячменя отправлено на 55% меньше - 270 тыс. тонн, по итогам месяца может быть отгружено 279 тыс. тонн против 620 тыс. тонн в октябре прошлого года".

Как заявила Тюрина, за последнее время отмечается сокращение отгрузок в страны, которые лидируют в закупках российской пшеницы. Так, в Турцию в этом месяце отправлено 695 тыс. тонн, что на 38,5% меньше, чем год назад. Отгрузки в Египет сократились на 53%, до 506 тыс. тонн. "И отмечено значительное сокращение отгрузок в Бангладеш. Эта страна занимает третью строчку в рейтинге основных покупателей пшеницы в октябре 2023 года, отгрузки в нее снизились на 23,5% и составили 392 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

В то же время в октябре зафиксирован рост экспорта пшеницы в Иран, который занимает четвертое место в рейтинге покупателей. В эту страну отгружено 286 тыс. тонн пшеницы, что на 8,8% больше, чем год назад.

На пятом месте - Алжир, но отгрузки туда снизились на 6,5%, до 248,6 тыс. тонн. Меньше отправлено в Судан (на 18%) и Кению (на 7,5%), резко упал экспорт в Саудовскую Аравию и Израиль.

Между тем в списке покупателей появились страны, куда в октябре прошлого года отгрузок не было. Так, в Пакистан отправлено 229 тыс. тонн, Индонезию - 152 тыс. тонн, Марокко - 99 тыс. тонн, Ливан - 44 тыс. тонн, Анголу - 38,5 тыс. тонн. Отгрузки в Йемен выросли на 30%, в Мексику - 3%.

Как сообщила Тюрина, в октябре зерно экспортировалось через 42 порта против 50 портов год назад. Через порт Новороссийска отгрузка выросла на 22%, до 1 млн 855 тыс. тонн. Рейдовая перевалка снизилась на 11%, отгрузка через Ростов-на-Дону - на 6%, через порт Тамань - на 37%. В то же время порт Туапсе увеличил перевалку зерна на 18%, Ейска - на 24%. Через новый порт в Высоцке отгружено 116 тыс. тонн. "Но продолжается сокращение отгрузок малыми судами "река-море" через речные порты. В частности, по порту в Тольятти сокращение на 73%, в Самаре - на 60%", - добавила эксперт.

Тюрина также сообщила, что в октябре пшеницу отгружали 50 компаний, год назад их было 125.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, она сообщила, что за октябрь цены на европейскую пшеницу снизились на 0,4%. "В принципе, можно говорить, что цена достаточно стабильная: на 1 октября она была $249 за тонну, на сегодняшний момент - $248 за тонну. Лишь небольшой всплеск был в середине месяца - до $250 за тонну", - сказала она. Американская пшеница с начала месяца подорожала на 2,4%, до $255 за тонну ($249 за тонну на 1 октября). "В этом секторе также в середине месяца был всплеск до $261 за тонну, но потом произошло снижение", - сообщила эксперт.

Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) за месяц снизились на 5,4%. "Сегодня тонна пшеницы 4 класса стоит $227, на 1 октября было $240. Был рост в середине месяца до $248-250, но потом произошел откат. И сейчас дисконт по отношению к европейской пшенице составляет $20-21 за тонну. Это достаточно высокий показатель, на начало сезона (на июль 2023 года - ИФ) он был $14", - заявила она, отметив, что снижение цены может быть связано с намерением увеличить продажи зерна.

Как считает эксперт, повышение цен в ряде южных регионов свидетельствует о том, что спрос на пшеницу со стороны экспортеров растет. "Но в целом можно говорить о возможной стабилизации ценовой ситуации в перспективе", - сказала она.

По ее словам, в ценах производителей достаточно разнонаправленная динамика. На юге цены на пшеницу 4 класса выросли в Краснодарском и Ставропольском краях, но снизились в Ростовской и Волгоградской областях. В центре пшеница подешевела на 100-300 рублей, достаточно серьезный рост - на 500 рублей - наблюдался в Самарской области. "В среднем за месяц цена сократилась на 6,6%, до 11 300 рублей за тонну (с НДС). В начале октября она была 12 100 рублей, - сообщила Тюрина - В долларовом эквиваленте средняя цена производителей составляет $121 за тонну, это на $2 меньше, чем в начале октября. А в начале сезона (июль 2023 года - ИФ) с учетом валютного курса цена у производителей была $136,4 за тонну".