РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - РФ в октябре экспортировала 5 млн тонн пшеницы, что стало рекордным показателем для этого месяца, сообщается в материалах АО "Русагротранс".

"По предварительным оценкам, экспорт пшеницы, включая поставки в страны ЕАЭС, в октябре 2023 года составил 5 млн тонн. Он превысил прошлогодний рекорд для этого месяца в 4,88 млн тонн, но все же оказался на 7% ниже показателя сентября текущего года в 5,4 млн тонн", - заявили "Интерфаксу" в центре.

Как отметили эксперты, поставки превысили оценку экспорта для октября, которая была на уровне 4,5 млн тонн. Рост обеспечили спотовые продажи в течение месяца. "Причем объемы экспорта в октябре выросли в условиях усиливающейся ценовой конкуренции, в том числе со стороны европейской пшеницы, и нежелания российских экспортеров реализовывать пшеницу по демпинговым ценам", - заявили в центре.

Всего за июль-октябрь 2023 года, по данным "Русагротранса", было экспортировано более 20 млн тонн пшеницы против 15,1 млн тонн годом ранее. В июле-октябре в топ-5 ее импортеров вошли Египет (2,6 млн тонн), Турция (2,36 млн тонн), Бангладеш (1,29 млн тонн), Алжир (1,27 млн тонн), Иран (1 млн тонн). На шестой позиции оказалась Саудовская Аравия (0,77 млн тонн).