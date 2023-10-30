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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Доля карт "Мир" в карточных операциях в РФ в I полугодии выросла до 49,4%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доля карт платежной системы "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась более чем на 8 процентных пунктов и составила 49,4% (по итогам VI квартала 2022 года было 41,3%), говорится в Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024, 2025 и 2026 годы.

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Также продолжился рост применения бесконтактных способов оплаты, по итогам первого полугодия 2023 года было проведено 23 млрд операций, что на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем таких операций за год вырос на 25%, до 24 трлн руб.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что национальные платежные инструменты (карта "Мир", СБП, MirPay, SberPay, YandexPay и другие) на горизонте трех лет могут занять около 85% рынка, вытеснив карты международных систем Visa и Mastercard.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за военной операции РФ на Украине. Внутри РФ карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.

РФ Мир
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