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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЦБ РФ намерен изучать соблюдение ESG-рекомендаций и корректировать правила

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует осуществлять мониторинг соблюдения рекомендаций в области устойчивого развития, а по итогам мониторинга принимать решение о целесообразности изменять и регулирование, говорится в опубликованном регулятором проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".

Рекомендации на этот счет для финансовых организаций опубликованы в июле 2023 года. В них ЦБ РФ, в частности, советует раскрывать существенные данные, способные повлиять на характер и непрерывность их деятельности, ее стоимость, финансовую устойчивость, поддержание необходимого уровня доверия общества к ней в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В "Основных направлениях" говорится об участниках финансового рынка, но при этом отмечаются и климатические риски, поэтому до появления разъяснений точно идентифицировать субъектный состав мониторинга нельзя. Полностью фрагмент выглядит так:

"Планируется осуществлять мониторинг соблюдения участниками финансового рынка рекомендаций в области устойчивого развития, а по итогам мониторинга - принимать решение о целесообразности включения ряда рекомендаций в регулирование. Банк России планирует осуществлять такой мониторинг в том числе в отношении присвоения ESG-рейтингов (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления - ИФ)". Указанные меры должны позволить инвесторам точнее оценивать размер премии за риск".

Регулятор полагает, что эти меры должны позволить инвесторам точнее оценивать размер премии за риск.

"По мере выработки международных подходов и развития практики учета климатических рисков внутри страны будет рассмотрена целесообразность внедрения более жесткого регулирования", - предупреждает регулятор.

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