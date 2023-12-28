В России ESG-отчетность раскрыли 90% ПАО из котировальных списков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Информацию в области устойчивого развития включают в свои годовые или отдельные отчеты 90% публичных компаний из котировальных списков первого и второго уровня, сообщил Банк России.

Такие данные содержатся в опубликованном Обзоре раскрытия информации в области устойчивого развития публичными акционерными обществами по итогам 2022 года. Документ подготовлен на основе анализа годовых отчетов или отдельных отчетов об устойчивом развитии (ОУР) 68 публичных акционерных обществ (ПАО), акции которых были включены в котировальные списки на 30 июня 2023 года. Также регулятор отдельно проанализировал практику раскрытия информации в области устойчивого развития 122 обществами, акции которых допущены к организованным торгам без включения в котировальные списки.

Результаты исследования свидетельствуют, что на начало декабря 2023 года соответствующую информацию в свои годовые отчеты или отчеты об устойчивом развитии включило 61 ПАО из котировальных списков (90%).

Доля компаний, раскрывающих эти данные в форме отдельного отчета, по сравнению с прошлым годом выросла, хотя и не достигла показателей 2020 года. Так, разместить эти данные за 2022 год в годовых отчетах предпочли 36 ПАО (59%), 25 компаний (41%) опубликовали отдельный отчет. Годом ранее доля компаний, раскрывших информацию в области устойчивого развития в форме отдельного документа, была 36%, а по итогам 2020 года - 43%.

Регулятор допускает, что на динамику с долей самостоятельных отчетов, подготовка которых предполагает более детализированную проработку и последующее раскрытие информации, повлияла общая ситуация с раскрытием информации - многие компании воспользовались правом, предоставленным постановлением правительства РФ, и ограничили объем раскрываемой информации по итогам 2021 отчетного года.

По данным мониторинга, 38% компаний при раскрытии информации в области устойчивого развития за 2022 год использовали рекомендации Банка России (годом ранее - 26%). Как и ранее, в большинстве случаев компании используют при подготовке отчетов международные стандарты GRI.

Относительно новым форматом раскрытия количественной информации в области устойчивого развития стал такой документ, как ESG Data Book, отмечает регулятор. Этот документ представляет собой справочник-дополнение к отчету и содержит интерактивную базу детализированных статистических данных о деятельности компании в области устойчивого развития.

"В 2021 году ESG Data Book опубликовали 17 компаний. В 2022 году к практике публикации таких данных присоединились еще 4 компании", - говорится в обзоре.

У компаний третьего эшелона, констатирует регулятор по итогам анализа отчетности 122 ПАО, невысоким остается уровень раскрытия информации об устойчивом развитии. За 2022 год так или иначе эти сведения раскрыли 26 компаний, что говорит о "невысокой" вовлеченности таких ПАО в повестку устойчивого развития, отмечают авторы обзора.