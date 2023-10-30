Банк "Зенит" подал иск к Euroclear и Clearstream на 6,9 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking на 6,9 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть претензий пока не раскрыта.

Банк "Зенит" по итогам первого полугодия 2023 года занимал 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские арбитражные суды порядка шестидесяти исков к Euroclear. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано девять исков.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.