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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Суд взыскал с Euroclear 98 млн рублей и 58$ млн в пользу Росбанка

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил взыскать с Euroclear Bank по иску Росбанка 98,216 млн рублей и $57,986 млн, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Банк обратился с иском в суд в сентябре. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Росбанк по итогам третьего квартала 2023 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В российские арбитражные суды иски к Euroclear подают компании, банки и частные инвесторы. В частности, в сентябре в суд обратились Россельхозбанк с требованиями на 21 млн рублей, банк "Левобережный" – на 1,1 млрд рублей, Росбанк – на 98,2 млн рублей и $58 млн, банк "Синара" (на $10,9 млн) и входящий в группу Газэнергобанк (на 918,6 млн рублей). В начале октября стало известно об иске Сбербанка к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей.

НРД Euroclear Росбанк Арбитражный суд
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