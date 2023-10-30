Турция в августе увеличила импорт нефти на 18% к июлю

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Турция в августе 2023 года увеличила импорт нефти до 2,85 млн тонн, что на 18% больше, чем в июле, но на 3% меньше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из Ирака выросли относительно данных за июль на 31%, до 988,1 тыс. тонн, из России - на 6%, до 749,5 тыс. тонн. В свою очередь импорт нефти из Казахстана сократился на 17%, до 537,3 тыс. тонн, из Саудовской Аравии - на 2,7%, до 115,4 тыс. тонн.

Всего за первые восемь месяцев 2023 года было импортировано 19,62 млн тонн нефти, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт дизтоплива в Турцию в августе составил 1,04 млн тонн, что на 17,9% меньше, чем в июле, но на 1% больше результата августа 2022-го. На Россию пришлось 885,8 тыс. тонн (снижение на 16,5% м/м), на Египет - 38,1 тыс. тонн (снижение на 31,1% м/м), на Израиль - 31,8 тыс. тонн (снижение на 26,7% м/м), на Грецию - 29,7 тыс. тонн (снижение на 43,9% м/м).