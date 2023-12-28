Турция в октябре сохранила импорт нефти на уровне близком к 3 млн тонн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Турция в октябре 2023 импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше октября 2022 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн. Другие же крупные экспортеры, напротив, заметно снизили поставки: Ирак - на 24%, до 866 тысяч тонн, Казахстан - на 26%, до 554 тысяч тонн, Саудовская Аравия - на 5,6%, до 138 тысяч тонн.

Всего за первые десять месяцев 2023 года было импортировано 25,53 млн тонн нефти, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт дизельного топлива в Турцию в октябре составил 926 тысяч тонн, что на 8,4% меньше, чем в сентябре, но на 7,4% больше результата октября 2022-го. На Россию пришлось 716 тысяч тонн (снижение на 17,1% м/м), на Индию - 130 тысяч тонн (рост в 2,4 раза м/м), на Грецию - 39 тысяч тонн (рост на 22,6% м/м).