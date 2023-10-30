Минпромторг поддержал предложение о минимальных розничных ценах на пиво и сидр

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг поддерживает введение в РФ минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, а также на сидр, пуарэ и медовуху. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ответом ведомства на письмо председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина в правительство РФ.

В нем выражалась просьба включить эти напитки в перечень алкогольной продукции, на которую разрешается втуригосударственное ценовое регулирование.

Согласно ответу Минпромторга, речь идет напитках, которые продаются в розлив. "Минпромторг поддерживает установку минимальной розничной цены на пиво, пивные напитки, сидр, пуарэ и медовуху, реализуемые в розлив", - цитирует источник письмо.

Ведомство готово возобновить рассмотрение и проработку вопроса по внесению изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части дополнения перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, этими видами алкогольной продукции.

В настоящее время в РФ устанавливаются минимальные цены на водку (с 2009 года), коньяк и бренди (с 2011 года), шампанское (с 2016 года). Много лет обсуждается вопрос о введении минимальных цен на вино.