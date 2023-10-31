AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Компания AB InBev Efes, ведущий производитель пива в России, выступает против планов по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки.

"Мы неоднократно высказывались о неэффективности МРЦ на пиво, опираясь в том числе на международную практику, и отсутствие в отрасли подделок. В свою очередь для борьбы с неучтенной продукцией уже были внедрены ЕГАИС и маркировка, эффективность которой закладывается в самой программе", - заявил через пресс-службу президент компании Ораз Дурдыев..

По его словам, введение МРЦ увеличит маржинальность нелегальных производителей и введет потребителя и государство в заблуждение, когда нелегальная продукция будет стоять на полке по цене легальной. Он отметил, что, по данным исследования легального и теневого рынков, уже сейчас наблюдается выравнивание легальной и нелегальной продукции по стоимости.

"МРЦ, в свою очередь, ограничит возможность легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики. Точки продаж же будут мотивированы работать с нелегальным сегментом, в случае если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли, которая может достигать до 50% стоимости литра", - сказал Дурдыев.

"Если говорить про инициативу внедрения МРЦ только в разливном сегменте, то эффект будет такой же. Уже сейчас средняя цена литра пива в розлив составляет порядка 120 рублей, сидра - 170 рублей, - сообщил он. - Учитывая тенденцию к экономии домохозяйств, дальнейшее повышение подтолкнет потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю и приведет к повторению трагических событий массового отравления населения".

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ранее направил в правительство письмо с просьбой включить пиво, пивные напитки, а также сидр, пуарэ и медовуху в перечень алкогольной продукции, на которую разрешается внутригосударственное ценовое регулирование.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Минпромторга на эту тему, ведомство поддерживает введение минимальных розничных цен эти напитки, продаваемые в розлив. Минпромторг также заявил, что готов возобновить рассмотрение и проработку вопроса по внесению изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части дополнения перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, этими видами алкогольной продукции.

Сейчас в России устанавливаются минимальные цены на водку (с 2009 года), коньяк и бренди (с 2011 года), шампанское (с 2016 года). Много лет обсуждается вопрос о введении минимальных цен на вино.