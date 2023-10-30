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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Оператор карт "Мир" опроверг возможность утечки данных с сайта компании

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) опровергла утечку конфиденциальных данных с сайта, который перестал работать вечером в понедельник.

"Сайт НСПК разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Там также добавили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам НСПК невозможно, так как сервера и центры обработки данных компании не имеют доступа в интернет.

"Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП (Систему быстрых платежей - ИФ) осуществляется НСПК в штатном режиме", - отметили в пресс-службе НСПК.

Другие сайты НСПК, например, сайт "Привет Мир" и "Мир Plat.Form" работают в штатном режиме.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о взломе сайта НСПК хакерами. Киберпреступники изменили внешнюю страницу сайта и разместили там сообщение, что за выполнение этой работы они заплатили своим партнерам "персональными данными клиентов" НСПК.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Кроме этого, НСПК с 2015 года также обрабатывает операции внутри РФ по картам международных платежных систем Visa и Mastercard.

НСПК Мир
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