Сбербанк около двух недель назад столкнулся с самой мощной DDоS-атакой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк около двух недель назад столкнулся с самой мощной DDоS-атакой и отмечает рост количества квалифицированных хакеров, сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции во вторник.

"Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого", - сказал Греф.

DDoS-атака была нацелена на вывод из строя сайта банка и стала самой крупной по количеству запросов в секунду за всё время ведения статистики - 1 млн запросов в секунду, уточнили в пресс-службе Сбера.

По его словам, Сбербанк стабильно сталкивается с примерно десятью атаками в месяц. При этом преступникам ни разу не удалось пробить даже первый контур защиты банка, которых у него всего три. Однако в последнее время банк отмечает качественное изменение кибератак, хакеры становятся более изощренными.

"Мы заметили, что это некие новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы", - отметил глава Сбербанка.

Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") 30 октября перестал работать в результате кибератаки. Хакеры изменили внешнюю страницу сайта и разместили там сообщение о том, что за выполнение этой работы они заплатили своим партнерам "персональными данными клиентов" НСПК. Позднее НСПК опровергла возможность утечки, а работа сайта была восстановлена.

Одна из самых мощных атак на Сбербанк наблюдалась в мае прошлого года, сообщал зампред правления банка Станислав Кузнецов. Мощность атаки достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тыс. устройств. Тогда она не повлияла на доступность сервисов банка.