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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВВП Франции в III квартале вырос на 0,1%, на уровне прогнозов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статистического института Insee.

Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Экспорт в июле-сентябре упал на 1,4% после роста на 2,4% кварталом ранее, импорт сократился на 0,5% после подъема на 2,5%.

Потребительские расходы увеличились на 0,7% в минувшем квартале, госрасходы выросли на 0,4% относительно предыдущего квартала, а инвестиции бизнеса повысились на 1%.

Французская экономика в третьем квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 0,7%.

Для сравнения: ВВП страны во втором квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 1,2% в годовом выражении.

Франция
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