Оценка динамики ВВП Франции в III квартале неожиданно пересмотрена до минус 0,1%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Объем экономики Франции в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные.

Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предусматривал пересмотра оценки.

Потребительские расходы во Франции в минувшем квартале увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим, в том числе расходы на еду повысились на 0,3%. Валовые капиталовложения бизнеса выросли на 0,2%, инвестиции в строительство - снизились на 0,8%.

Объем экспорта уменьшился на 1%, импорта - увеличился на 0,1%.

Оценка роста ВВП Франции в третьем квартале в годовом выражении понижена до 0,6% с предварительно объявленных 0,7%.

Во втором квартале объем ВВП, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении показателей на 0,6% и 1,1% соответственно.