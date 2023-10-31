Китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля

Доллар упал ниже 92 руб. впервые с 1 августа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах во вторник. При этом доллар упал ниже 92 руб. впервые с 1 августа, китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля, евро торгуется по направлению к 97 руб.

Курс доллара США составил 91,76 руб./$1 в 11:25 по Москве, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,6 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля - до 94,39 руб. Курс китайского юаня снизился на 14,1 копейки - до 12,49 руб.

"На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На наш взгляд, в ходе сессии рубль может развить успех, продолжив позитивную динамику. Несмотря на прохождение октябрьского пика налоговых выплат и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, ужесточение денежно-кредитной политики российским Центробанком и ожидание роста предложения иностранных валют со стороны экспортеров в рамках обязательств по продаже валютной выручки поддерживают рубль", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.