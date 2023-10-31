Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля

Доллар упал ниже 92 руб. впервые с 1 августа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах во вторник. При этом доллар упал ниже 92 руб. впервые с 1 августа, китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля, евро торгуется по направлению к 97 руб.

Курс доллара США составил 91,76 руб./$1 в 11:25 по Москве, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,6 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля - до 94,39 руб. Курс китайского юаня снизился на 14,1 копейки - до 12,49 руб.

"На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На наш взгляд, в ходе сессии рубль может развить успех, продолжив позитивную динамику. Несмотря на прохождение октябрьского пика налоговых выплат и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, ужесточение денежно-кредитной политики российским Центробанком и ожидание роста предложения иностранных валют со стороны экспортеров в рамках обязательств по продаже валютной выручки поддерживают рубль", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Китай США доллар юань евро Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Нефть дорожает после обвала накануне, Brent торгуется у $87,8 за баррель

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

ЦБ РФ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

Россия с 1 по 30 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 15%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });